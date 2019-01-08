Долгожданная чистка в "Спартаке" получилась не тем, что хотели видеть болельщики

"Красно-белые" отказались от Романа Ерёменко, Ивелина Попова и Петковича, но в сохранили Глушакова и весь российский костяк.- о сомнительных кадровых переменах Народной команды.Про игроков, от которых Кононов в итоге отказался, упорно сообщали ещё месяц назад, но окончательной ясности не было до официального подтверждения. Во-первых, совсем немного, но смущал Трабукки, удивляющийся новостям об увольнении Ерёменко. Во-вторых, это же «Спартак» - в чём здесь можно быть вообще уверенным?Окончательное решение руководства клуба (и, видимо, тренерского штаба) удивительным не назвать. Российский костяк, во главе которого стоит Глушаков, убирать никто и не собирался, это было очевидно. Главный тренер выражает этой группе игроков полную поддержку – и предавать их, судя по всему, не собирается.Да и вопрос здесь не только в отношениях тренера с командой. Иностранные футболисты заменяются гораздо легче. У них нет животворящего паспорта, за который приходится слишком переплачивать. Несмотря на ужасную форму того же Глушакова, на его место просто нет кандидата лучше. Его можно найти, - но только за немалые деньги.В таких случаях принято кивать в сторону подрастающей молодёжи, мол, они справятся, но вы сами знаете, какая она у «Спартака». От неё самой в пору избавляться. Исключениями (из тех, кого мы видели) являются лишь совсем молодой Игнатов и более-менее Рассказов. Остальных надо сбагрить - пока, конечно, только в аренду.Так что из российских игроков сбросили лишь откровенный балласт – Самедова, который уже даже и на замену не выходит.Он самый волнующий. Но – опять же – совершенно не удивительный. «Спартак» всегда зарабатывал плохо. «Красно-белые» всего лишь в очередной раз подтвердили известную закономерность.Самедов получил зарплату до конца контракта. Но зачем тогда было его убирать? Неужели честный пахарь Александр, который всю свою карьеру трудился и не попадал в передряги, внезапно стал «неудобным» для тренерского штаба? Сомнительно. Тогда какой прок? Пусть, в конце концов, отработал эти полгода: делился опытом с молодёжью, может, даже чем-то помогал тренеру.Тогда бы и у фанатов, которые были недовольны тем, что ветерану не дали доиграть, не было бы вообще никаких вопросов. Вот и получается – лишнего игрока у Кононова (на самый крайний случай) нет. Болельщики раздражённо ворчат. Деньги клуб – потратил.Идеальная сделка.А тот же Попов, по свежей информации, отхватил порядка полумиллиона евро за разрыв контракта. Да, Ивелин не очень полезен для нынешнего «Спартака». Да, ему стоило уходить. Но неужели клуб не нашёл другого пути и предпочёл просто разрывать контракты и платить неустойку?Ладно Самедов, но на Ивелина точно есть спрос. Можно было хотя бы отдать даром, но не платить игроку из своего кармана. Но это, видимо, не путь «Спартака».Есть смысл пройтись по каждому решению отдельно. Александра Самедов и Романа Ерёменко мы оставим в стороне, потому что предметно о них уже говорили: чуть ниже ссылки на оба материала.За ужасным стартом в «Спартаке» последовал вполне себе средний отрезок. В текущем сезоне, если серб получал возможность выйти на правый фланг обороны, получалось довольно неплохо: против того же «Локомотива» Петкович, вышедший на заключительный этап матча, моментами действовал просто образцово.После тяжёлой акклиматизации стало понятно, что это довольно средний игрок. Будь у него паспорт, «Спартак» наверняка оставил бы футболиста. Но без него серб не представляет особого интереса.Здесь и сожалеть в принципе не о чём. Петкович достался «Спартаку» бесплатно, бесплатно же и уехал.У болгарина непростой характер. Он показывал его и в сборной Болгарии, и в «Спартаке»: по ходу чемпионского сезона у хавбека был конфликт с Каррерой по поводу игрового времени. Так что держать столь едкого футболиста был бы смысл только в том случае, если бы он при выходе на поле давал реальное усиление.Попов это не делал, хотя возможностей в последнее время имел достаточно. Если раньше его диспетчерские навыки нивелировали ужасную скорость, то теперь эта арифметика не работает – держать его просто не за что.Правда, отдавать с доплатой - тоже выход так себе.