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Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"

По информации "Чемпионата", "Зенит" интересуется левым защитником "Атлетико Паранаэнсе" Ренаном Лоди.

20-летний бразилец идет под вторым-третьим номером в шорт-листе "Зенита".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" интересуется Лоди, которого оценивают в 15–20 миллионов евро.

Во всех турнирах за клуб Лоди провел 58 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач, заработал 12 желтых и одну красную карточку.
Теги: Зенит Ювентус
Сегодня, 22:29
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