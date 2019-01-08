Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"

По информации "Чемпионата", "Зенит" интересуется левым защитником "Атлетико Паранаэнсе" Ренаном Лоди.20-летний бразилец идет под вторым-третьим номером в шорт-листе "Зенита".Ранее сообщалось, что "Ювентус" интересуется Лоди, которого оценивают в 15–20 миллионов евро.Во всех турнирах за клуб Лоди провел 58 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач, заработал 12 желтых и одну красную карточку.