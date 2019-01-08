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Роман Зобнин: травма меня больше не беспокоит

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своем здоровье.

"Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался. Удалось хорошо отдохнуть с семьей в Таиланде, и теперь готов к работе с командой", — приводит слова Зобнина официальный сайт "Спартака".

В конце ноября футболист перенес операцию, ему была проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.
Теги: Спартак Зобнин
Вчера, 23:21
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#1  sanyapytilin   (Сегодня, 00:16)
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Болеет за:
ЦСКА
Эх, Рома, дай Бог, единственный, кого можно уважать в поросятне


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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