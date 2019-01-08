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Евгений Ловчев: на приходе Еременко в "Спартак" Каррера и Трабукки заработали денег

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал разрывы контрактов с рядом футболистов красно-белых.

Команду покинули защитник Марко Петкович, а также полузащитники Роман Еременко и Ивелин Попов. Хавбек Джано Ананидзе будет отдан в аренду.

"Попов не раскрыл свой потенциал в "Спартаке". Не просто так он однажды сказал фразу: "Все играют плохо, а меня всегда меняют на 60 минуте!"

Джано замучили травмы, он много не играл. Если говорить про Еременко, то тут простая вещь — я думаю, что это зарабатывание денег Каррерой и Трабукки. Сюда же добавлю Петковича и Рошу. В какой-то момент Каррера получил карт-бланш последнего решения.

Думаю, что чистка идет и потому, что в составе много игроков. Видимо, Джано дали еще шанс и отправили в аренду, потому что он почти свой воспитанник. С Самедовым, думаю, расторгли из-за возраста. "Спартак" просто освобождается от внутренней взрывоопасной ситуации", - цитирует Ловчева Sport24
Теги: Ловчев Каррера Трабукки Спартак Еременко
Вчера, 23:41
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#17  томас   (Сегодня, 01:57)
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Цитата: Злой конь
Вот на покупке ноунеймов Педроши за 12 лямов и Айртона за 7 хрен что попилишь, а на свободных агентах пили не хочу


Да вот как раз наоборот)) С свободного еремы , Трабукки максимум смог выторговать себе бонус за переговоры.Это мелочь.

А вот при покупке- агент получает процент от суммы, за которую купили, что- то около 10%, это минимум. Например Роша- 12 миллионов. Сталбыть Трабукка положил в карман чистыми не меньше 1.2 миллиона. + Реальная стоимость Роши была около 2 млн. Чистое сальдо, на которое развели Федуна- около 10 миллионов. Поделили между собой и бразилами.

Та же схема и с Айртоном.При стоимости 1,5 миллиона- навар агентов и распильщиков около 5)))

Цитата: Ниндзя
Ловчев тот ещё осёл


Не осел, а крыса. Не надо крысу к благородному и трудолюбивому ослику примазывать.

В бытность свою капитаном в Спартаке, когда Спартак начал тонуть в пердив, Ловчев тут же сбежал в Динамо))) Настоящий капитан- спартаковец.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#16  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Как же омерзительно за этот убогий говно-клуп болеть

Таких как ты и близко не надо подпускать в Великому клубу.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#15  Злой конь   (Сегодня, 00:59)
  • -2
  •  (2)

Цитата: капля никотина
А как заработать на игроке который официально пришёл бесплатно и на испытательный срок (то есть играет за харчи)???

значит как-то можно smirk Вот на покупке ноунеймов Педроши за 12 лямов и Айртона за 7 хрен что попилишь, а на свободных агентах пили не хочу laughing Это же спартак - там все не как у людей laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 00:54)
  • -3
  •  (7)

Рейнгольд(золотой дождь), Бубнов ( хронь), Трахтенберг ( брехун с помелом), Ловчев(маразм крепчал), Федун(самодур).. У Зенита только один ГСО ( лизоблюд ) .- . Итого -1-5. Знакомый счет)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Ниндзя   (Сегодня, 00:45)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ловчев тот ещё осёл. laughing Тот же Каррера лично заявлял:

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что трансфер футболиста Романа Еременко не был навязан ему, но этот переход был инициативой председателя совета директоров клуба Леонида Федуна.

"Это талант, это хороший игрок. Это один из любимых игроков президента, это была его идея. Он с ним знаком намного лучше, чем я. Еременко сейчас в игре. Все заслуживают второй шанс, сейчас дело за ним. Мы будем думать, достоин ли он находиться вместе с нами. То, что он не играл в футбол два года - это минус, но это может оказаться и плюсом – он отдыхал два года. Мы решили сделать ему контракт до декабря, чтобы он мог понять, может ли он", - сказал Каррера журналистам.
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#12  DROOZD  брянск (Сегодня, 00:42)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ветеран вырубает свой прайс кровью и потом..
Хз что можно выпилить на еременко ,но если каррера купил рошу за 12млн ,то почему роша них не играл,серафимыч? Да вы б за это тренера с говном смешали сходу...позорники


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#11  капля никотина  Москва (Сегодня, 00:38)
  • +3
  •  (3)

А как заработать на игроке который официально пришёл бесплатно и на испытательный срок (то есть играет за харчи)???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#10  sanyapytilin   (Сегодня, 00:32)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
В поросятне только лох на Пи$дуне не зарабатывает деньги)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#9  sheluch  Кёниград (Сегодня, 00:11)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Как же омерзительно за этот убогий говно-клуп болеть

О, опять ты здесь, у.ебок? Не сдох еще?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#8  Яamon   (Сегодня, 00:11)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
так писали же, что еременку хотел лично федун, а каррера был против.
ах, да, забыл, что у свиней сейчас в тренде карреру в дерьмо макать
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 00:05)
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Как же омерзительно за этот убогий говно-клуп болеть
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  томас   (Вчера, 23:58)
  • +3
  •  (7)

На подписании свободного агента много денег не сделаешь. Ну разве что комиссионные за сделку- лично самому Трабукки.

Это ведь не шахер - махер с Рошей за 12 миллионов при цене- 2 млн. Или такой же фокус с Айртоном- с трехкратной переплатой.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#5  Xar  Москва (Вчера, 23:55)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
у нас очень любят плевать в спину ушедшим. сделавшим чемпионами впервые за почти 20 лет
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра про Карреру будет опровержение от другого Евгения, от Жени Кафельникова.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Xar  Москва (Вчера, 23:53)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
какие деньги если он пришел свободным агентом, да на короткий контракт, который без всякого ущерба был разорван?
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#2  ROCKER  Санкт-Петербург (Вчера, 23:48)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Буквально сегодня писал, что трабука на Еременко денег себе сделал, а что Каррера замазан... мэй би, уай нот?


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#1  томас   (Вчера, 23:45)
  • -3
  •  (13)

Ну если есть такой дурак, как Федун, то почему бы на нем и не заработать? Лохи для того и существуют, чтобы их доить.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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