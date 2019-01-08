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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Евгений Ловчев: на приходе Еременко в "Спартак" Каррера и Трабукки заработали денег
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал разрывы контрактов с рядом футболистов красно-белых.
Команду покинули защитник Марко Петкович, а также полузащитники Роман Еременко и Ивелин Попов. Хавбек Джано Ананидзе будет отдан в аренду.
"Попов не раскрыл свой потенциал в "Спартаке". Не просто так он однажды сказал фразу: "Все играют плохо, а меня всегда меняют на 60 минуте!"
Джано замучили травмы, он много не играл. Если говорить про Еременко, то тут простая вещь — я думаю, что это зарабатывание денег Каррерой и Трабукки. Сюда же добавлю Петковича и Рошу. В какой-то момент Каррера получил карт-бланш последнего решения.
Думаю, что чистка идет и потому, что в составе много игроков. Видимо, Джано дали еще шанс и отправили в аренду, потому что он почти свой воспитанник. С Самедовым, думаю, расторгли из-за возраста. "Спартак" просто освобождается от внутренней взрывоопасной ситуации", - цитирует Ловчева Sport24
Команду покинули защитник Марко Петкович, а также полузащитники Роман Еременко и Ивелин Попов. Хавбек Джано Ананидзе будет отдан в аренду.
"Попов не раскрыл свой потенциал в "Спартаке". Не просто так он однажды сказал фразу: "Все играют плохо, а меня всегда меняют на 60 минуте!"
Джано замучили травмы, он много не играл. Если говорить про Еременко, то тут простая вещь — я думаю, что это зарабатывание денег Каррерой и Трабукки. Сюда же добавлю Петковича и Рошу. В какой-то момент Каррера получил карт-бланш последнего решения.
Думаю, что чистка идет и потому, что в составе много игроков. Видимо, Джано дали еще шанс и отправили в аренду, потому что он почти свой воспитанник. С Самедовым, думаю, расторгли из-за возраста. "Спартак" просто освобождается от внутренней взрывоопасной ситуации", - цитирует Ловчева Sport24
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