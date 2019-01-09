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Шамиль Лахиялов: Заболотный не должен играть ни за "Зенит", ни за сборную России

Экс-футболист "Анжи" Шамиль Лахиялов поделился мнением об игре форварда "Зенита" Антона Заболотного.

"Честно говоря, я не могу понять, за счёт чего он играет в "Зените" и сборной. Думаю, он не соответствует уровню таких команд", - цитирует Лахиялова Спорт уик-энд

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, но голами не отметился.
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 09:32
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#5  Городовой  Россия (Сегодня, 11:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Можно подумать Лахиялов был лучше))))))))))))))))Нашли кого спрашивать)Всем и так ясно,что Болотный это так на пять минут под навесы.А что до сборной,тот там выбор не шикарен,что в обороне атас,что в атаке.Выбирать то по сути и не из кого.Панюкова с двумя голами за Урал вызывать?Ильина?Кокорин похоже с карьерой закончил судя по показательной порке.У Черчеса по сути только и остались Смолов,да Дзюба.Если еще и они сломаются будем видимо без форвардов играть.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 11:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну нет других напов для сборной(((( вот и используют тренеры подсобный материал...увы...
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#3  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 11:01)
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  •  (3)

Играет для распила бабла


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Согласен.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 09:52)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
)))
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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