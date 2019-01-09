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Шамиль Газизов: "Уфа" планирует оптимизировать бюджет, так что нас покинут 4-5 игроков

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что руководство клуба планирует расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно в целях оптимизации бюджета.

"Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов - придут два новичка. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. То же самое касается и легионеров.

Как я уже говорил ранее - трансферная работа ведется постоянно. При этом мы ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока", - цитирует Газизова ТАСС
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 11:53
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#3  Frankenstein   (Сегодня, 12:13)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ФНЛ скучает по вам
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 12:03)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Купите

А зачем покупать, в тушинском хлеве можно взять бесплатно, да еще и с выплаченной вперед зарплатой.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:58)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Купите у Бакланов забивного Заболотного и считай,что в Лиге Европы!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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