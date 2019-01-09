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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: "Зениту" нужны топовые игроки
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко посоветовал руководству "Зенита" обратить своё внимание на французский трансферный рынок.
"Зениту" нужны топовые игроки: два или три человека. У питерского клуба очень много амбиций, ресурсов, а покупки все невзрачные. После приобретения Халка и Витселя "Зенит" ни разу никого яркого не купил, хотя имеет возможности.
Для этого, например, нужно знать французский рынок. Здесь всегда можно яркого игрока приобрести. Может, того, кто чуть подсел, или молодую звезду, как получилось у "Монако" в случае с Мбаппе. Монегаски купили парня, он поиграл, а потом его ценник пошел на сотни миллионов евро.
Для этого надо работать, а я не знаю даже, кто конкретно этим занимается в "Зените". Не знаю, насколько в клубе поставлен это процесс. Проблемы после смерти Сарсании ощущаются, так что нужно еще и над административными позициями в клубе работать. Пока в трансферном плане "Зенит" выглядит не очень убедительно и с большим отрывом проигрывает тем же армейцам", - цитирует Червиченко Спорт уик-энд.
"Зениту" нужны топовые игроки: два или три человека. У питерского клуба очень много амбиций, ресурсов, а покупки все невзрачные. После приобретения Халка и Витселя "Зенит" ни разу никого яркого не купил, хотя имеет возможности.
Для этого, например, нужно знать французский рынок. Здесь всегда можно яркого игрока приобрести. Может, того, кто чуть подсел, или молодую звезду, как получилось у "Монако" в случае с Мбаппе. Монегаски купили парня, он поиграл, а потом его ценник пошел на сотни миллионов евро.
Для этого надо работать, а я не знаю даже, кто конкретно этим занимается в "Зените". Не знаю, насколько в клубе поставлен это процесс. Проблемы после смерти Сарсании ощущаются, так что нужно еще и над административными позициями в клубе работать. Пока в трансферном плане "Зенит" выглядит не очень убедительно и с большим отрывом проигрывает тем же армейцам", - цитирует Червиченко Спорт уик-энд.
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