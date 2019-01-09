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"Уфа" хочет арендовать у ЦСКА Хетага Хосонова

По информации Sport24, "Уфа"хочет арендовать до конца сезона-2018/19 полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел пять матчей в премьер-лиге.

"Уфа" после 17 туров в таблице российской Премьер-Лиги располагается на 14-й строчке, имея в активе 16 очков.
Теги: Уфа ЦСКА Хосонов
Сегодня, 13:45
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#1  томас   (Сегодня, 14:07)
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А потом пару травм и карточек и опять на скамейке ветер дует(((


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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