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Тульский "Арсенал" на первом сборе просмотрит игроков из БАТЭ, "Анжи" и "Авангарда"

Футболисты тульского "Арсенала" 12 января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турции.

Вместе с командой на просмотр поедут защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник "Анжи" Константин Савичев и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев, сообщается на странице болельщиков "Арсенала" в соцсети "ВКонтакте".

На первом сборе "Арсенал" проведет контрольные матчи с венгерским клубом "Пакш" (19 января) и польской "Ягеллонией" (23 января).
Теги: Арсенал Тула
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