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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тульский "Арсенал" на первом сборе просмотрит игроков из БАТЭ, "Анжи" и "Авангарда"
Футболисты тульского "Арсенала" 12 января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турции.
Вместе с командой на просмотр поедут защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник "Анжи" Константин Савичев и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев, сообщается на странице болельщиков "Арсенала" в соцсети "ВКонтакте".
На первом сборе "Арсенал" проведет контрольные матчи с венгерским клубом "Пакш" (19 января) и польской "Ягеллонией" (23 января).
Вместе с командой на просмотр поедут защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник "Анжи" Константин Савичев и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев, сообщается на странице болельщиков "Арсенала" в соцсети "ВКонтакте".
На первом сборе "Арсенал" проведет контрольные матчи с венгерским клубом "Пакш" (19 января) и польской "Ягеллонией" (23 января).
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