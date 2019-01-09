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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Вячеслав Караваев: "Спартак"? Никогда не говори "никогда"
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о в своем возможном переходе в "Спартак" в будущем.
"Никогда не говори "никогда". Сегодня ты играешь за "Витесс". А завтра, может, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов и будет единственным сильным клубом, который тебя пригласит? Неужели ты как футболист с амбициями откажешься?
Естественно, когда такие слухи возникли полтора года назад, родители и брат говорили: "Кара, как? Ты же в ЦСКА был всю жизнь". Брат, который за армейцев болеет, до сих пор подкалывает: "Я не переживу!" У нас с ним есть общие друзья — и почему-то так вышло, что брата окружают одни спартаковские болельщики. Тоже с ними общаюсь. Они на дерби вместе ездят, тоже подначивают друг друга, но, конечно, без настоящей вражды.
Людям, которые не играли, даже родным, это сложно объяснить. У игрока на первом месте — футбольные аспекты. Большой клуб, возможность прогрессировать. В ЦСКА не получилось, все бывает. Но вражда возникает, если футболист переходит из одной команды в другую напрямую. Допустим, решил бы Игорь Акинфеев в "Спартак" уйти — этого никто не понял бы. А я сыграл за армейскую команду совсем чуть-чуть и уже три года за границей выступаю. Не думаю, что могли бы возникнуть какие-то проблемы", — приводит слова Караваева "СЭ".
23-летний футболист, являющийся воспитанником ЦСКА, в 2016–2017 годах мог продолжить карьеру в "Спартаке", но решил остаться в пражской "Спарте".
"Никогда не говори "никогда". Сегодня ты играешь за "Витесс". А завтра, может, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов и будет единственным сильным клубом, который тебя пригласит? Неужели ты как футболист с амбициями откажешься?
Естественно, когда такие слухи возникли полтора года назад, родители и брат говорили: "Кара, как? Ты же в ЦСКА был всю жизнь". Брат, который за армейцев болеет, до сих пор подкалывает: "Я не переживу!" У нас с ним есть общие друзья — и почему-то так вышло, что брата окружают одни спартаковские болельщики. Тоже с ними общаюсь. Они на дерби вместе ездят, тоже подначивают друг друга, но, конечно, без настоящей вражды.
Людям, которые не играли, даже родным, это сложно объяснить. У игрока на первом месте — футбольные аспекты. Большой клуб, возможность прогрессировать. В ЦСКА не получилось, все бывает. Но вражда возникает, если футболист переходит из одной команды в другую напрямую. Допустим, решил бы Игорь Акинфеев в "Спартак" уйти — этого никто не понял бы. А я сыграл за армейскую команду совсем чуть-чуть и уже три года за границей выступаю. Не думаю, что могли бы возникнуть какие-то проблемы", — приводит слова Караваева "СЭ".
23-летний футболист, являющийся воспитанником ЦСКА, в 2016–2017 годах мог продолжить карьеру в "Спартаке", но решил остаться в пражской "Спарте".
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