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Вячеслав Караваев: "Спартак"? Никогда не говори "никогда"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о в своем возможном переходе в "Спартак" в будущем.

"Никогда не говори "никогда". Сегодня ты играешь за "Витесс". А завтра, может, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов и будет единственным сильным клубом, который тебя пригласит? Неужели ты как футболист с амбициями откажешься?

Естественно, когда такие слухи возникли полтора года назад, родители и брат говорили: "Кара, как? Ты же в ЦСКА был всю жизнь". Брат, который за армейцев болеет, до сих пор подкалывает: "Я не переживу!" У нас с ним есть общие друзья — и почему-то так вышло, что брата окружают одни спартаковские болельщики. Тоже с ними общаюсь. Они на дерби вместе ездят, тоже подначивают друг друга, но, конечно, без настоящей вражды.

Людям, которые не играли, даже родным, это сложно объяснить. У игрока на первом месте — футбольные аспекты. Большой клуб, возможность прогрессировать. В ЦСКА не получилось, все бывает. Но вражда возникает, если футболист переходит из одной команды в другую напрямую. Допустим, решил бы Игорь Акинфеев в "Спартак" уйти — этого никто не понял бы. А я сыграл за армейскую команду совсем чуть-чуть и уже три года за границей выступаю. Не думаю, что могли бы возникнуть какие-то проблемы", — приводит слова Караваева "СЭ".

23-летний футболист, являющийся воспитанником ЦСКА, в 2016–2017 годах мог продолжить карьеру в "Спартаке", но решил остаться в пражской "Спарте".
Теги: Витесс Спартак Караваев
Сегодня, 15:18
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(1)
#3  Frankenstein   (Сегодня, 15:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ослиные духовки не выдержат второго Ерему))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 15:22)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
брата окружают одни спартаковские болельщики.

Кони это вам на будущее,везде мы,нас очень много.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  томас   (Сегодня, 15:19)
  • -2
  •  (4)

история с еремой ничему не научила?


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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