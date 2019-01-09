Новости партнеров

Андрей Тихонов - об интересе минского "Динамо": любой тренер хочет работать

Экс-наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов ответил на слухи о том, что он может возглавить минское "Динамо".

"Возглавить минское "Динамо"? Не слышал такого... Если бы предложение поступило, то я бы подумал над этим. Я пока без команды, а любой тренер хочет работать. Я бы рассмотрел это предложение", - цитирует Тихонова Прессбол
Теги: Тихонов Динамо Минск
Сегодня, 15:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:37)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Будем объективны, ни у Аленя ни у Тиши роли ГТ на уровне РПЛ пока не удались, в отличие от Дмитрия Парфенова и Сергея Семака.
Может, стоит подумать об чемпионатах попроще, или о роли второго тренера в топ-клубе?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.