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"Не могу поверить, что это произошло" - Дзюба подвел итоги новогодних праздников

Пресс-служба сборной России смонтировала шуточное видео со словами нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который якобы не может поверить, что новогодние праздники уже закончились.

"То чувство, когда праздничные выходные так быстро пролетели и начались трудовые будни. А как ваше 9-е января?" – написано в подписи к видео в инстаграме сборной России.

Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:32
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