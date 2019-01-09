"Не могу поверить, что это произошло" - Дзюба подвел итоги новогодних праздников

Пресс-служба сборной России смонтировала шуточное видео со словами нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который якобы не может поверить, что новогодние праздники уже закончились."То чувство, когда праздничные выходные так быстро пролетели и начались трудовые будни. А как ваше 9-е января?" – написано в подписи к видео в инстаграме сборной России.