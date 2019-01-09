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Экс-игрок "Локомотива" Майкон расторг контракт с "Антальяспором"

Бывший нападающий "Локомотива" Майкон расторг контракт с "Антальяспором", сообщает официальный сайт турецкой команды.

28-летний бразилец отыграл в турецком клубе полтора года, где принял участие в 46 матчах, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Антальяспор Локомотив Майкон Трансферы
Сегодня, 17:04
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