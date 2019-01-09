Экс-игрок "Локомотива" Майкон расторг контракт с "Антальяспором"

Бывший нападающий "Локомотива" Майкон расторг контракт с "Антальяспором", сообщает официальный сайт турецкой команды.28-летний бразилец отыграл в турецком клубе полтора года, где принял участие в 46 матчах, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.