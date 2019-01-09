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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кержаков: с Бушуевым расстались нормально. Личностных конфликтов не было
Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) Александр Кержаков прокомментировал уход из тренерского штаба Дениса Бушуева.
Бушуев вошел в тренерский штаб юношеской сборной России в апреле 2018 года — через месяц после назначения главным тренером Кержакова. Сегодня 36-летний специалист сообщил об уходе из юношеской сборной в связи с разногласиями с Кержаковым.
"Это просто были обычные рабочие моменты и все. Конечно, никаких личностных конфликтов и разногласий не существовало и не существует. Мы нормально расстались. У него было свое видение, но я, как главный тренер принимаю решение в формировании своего тренерского штаба. Он в какой-то степени был не согласен с этим и принял решение уйти. Эта инициатива больше исходила от него. Пожелали друг другу удачи. Я поблагодарил его за проделанную работу.
Кто его заменит? У нас сборы назначены на начало февраля, поэтому у меня есть время. Круг кандидатов, конечно же, имеется. Кто? Я не думаю, что сейчас вся страна в ожидании моего решения. Когда я определюсь, в первую очередь поставлю в известность РФС. Потом уже узнают все остальные", - цитирует Кержакова Sport24.
Бушуев вошел в тренерский штаб юношеской сборной России в апреле 2018 года — через месяц после назначения главным тренером Кержакова. Сегодня 36-летний специалист сообщил об уходе из юношеской сборной в связи с разногласиями с Кержаковым.
"Это просто были обычные рабочие моменты и все. Конечно, никаких личностных конфликтов и разногласий не существовало и не существует. Мы нормально расстались. У него было свое видение, но я, как главный тренер принимаю решение в формировании своего тренерского штаба. Он в какой-то степени был не согласен с этим и принял решение уйти. Эта инициатива больше исходила от него. Пожелали друг другу удачи. Я поблагодарил его за проделанную работу.
Кто его заменит? У нас сборы назначены на начало февраля, поэтому у меня есть время. Круг кандидатов, конечно же, имеется. Кто? Я не думаю, что сейчас вся страна в ожидании моего решения. Когда я определюсь, в первую очередь поставлю в известность РФС. Потом уже узнают все остальные", - цитирует Кержакова Sport24.
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