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Тренер юношеской сборной России покинул команду из-за Кержакова

Наставник юношеской сборной России Денис Бушуев объявил об уходе с поста из-за разногласий с главным тренером Александром Кержаковым.

Специалист сам заявил о недопониманиях между ним и бывшим футболистом петербургского "Зенита".

"Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы", - цитирует Бушуева "Чемпионат.сом"

Он находился в тренерском штабе национальной команды с апреля 2018 года.

Будучи игроком, 36-летний Бушуев выступал в чемпионате Германии, а также тренировал клуб "Мюнхен-1860".
Теги: Кержаков Бушуев
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#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Жена ушла, тренер ушёл


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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