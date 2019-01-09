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Вячеслав Караваев: думаю, Кокорина и Мамаева подержат еще два месяца и отпустят

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев - о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

– С Кокориным и Мамаевым не знакомы? Что думаете обо всем случившемся?

– Не знаком. А думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось. Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Караваев Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:05
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#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 18:57)
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online

yuri,
У тебя дети есть?Да,двое.Леночка и Алешка.Надо ,Федя.Надо.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 18:33)
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Цитата: Кристоф
Порка - это не всегда плохо. Если бы тебя дебила папка с мамкой в детстве иногда наказывали возможно результат был бы совсем другой.

)) и не раз лупили. и вот что вышло, сэр.
К людЯм надо помягше , а смотреть ширше(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Кристоф   (Сегодня, 18:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Да нет, - показательная порка.

Порка - это не всегда плохо. Если бы тебя дебила папка с мамкой в детстве иногда наказывали возможно результат был бы совсем другой.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 18:22)
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Это бред.

Да нет, - показательная порка. Все продумано китайским товарищем. Если все начнут бить чиновников, кто же будет управлять процветающей страной?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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