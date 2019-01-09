Аяз Гулиев прибыл в расположение "Спартака" в ОАЭ

Полузащитник Аяз Гулиев, последним клубом которого был "Ростов", присоединился к "Спартаку".Красно-белые накануне вылетели в ОАЭ, где начали подготовку ко второй части сезона.22-летний футболист находился вместе с "Ростовом" на сборах в Турции, но накануне попрощался с командой и отправился в расположение нового клуба.Ранее сообщалось, что Гулиев уже согласовал личный контракт с красно-белыми. Трансфер полузащитника обойдется в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.