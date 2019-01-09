Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Аяз Гулиев прибыл в расположение "Спартака" в ОАЭ

Полузащитник Аяз Гулиев, последним клубом которого был "Ростов", присоединился к "Спартаку".

Красно-белые накануне вылетели в ОАЭ, где начали подготовку ко второй части сезона.

22-летний футболист находился вместе с "Ростовом" на сборах в Турции, но накануне попрощался с командой и отправился в расположение нового клуба.

Ранее сообщалось, что Гулиев уже согласовал личный контракт с красно-белыми. Трансфер полузащитника обойдется в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.

Sport24
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 18:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 18:39)
  • +2
  •  (4)

ФКСМ_1922,
А обратный выкуп не доказательство?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 18:37)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Не дай бог обосрётца. Чумазые сожрут с потрохами.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:24)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Докажи, что родной клуб ошибся в твоей продаже


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  Quincy   (Сегодня, 18:18)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи парень,ты дома!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  XERX  - (Сегодня, 18:17)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать домой!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.