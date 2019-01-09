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Mash: экспертиза МВД выявила, что жену Глушакова избивали

Согласно экспертизе МВД, жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья Глушакова получала побои лёгкой степени в результате избиения, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что девушка обращалась в полицию с заявлением, согласно которому её муж распускал руки и грозил убить. На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.

Ранее сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, после того как вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:36
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#11  utekay  Россия (Сегодня, 21:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Бедная женщина.

и не говорите, Александр confused избил и ограбил...свинья, а не капитан


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Бедная женщина....


Нет, ты падшая до безобразия
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#9  Кир Мяс   (Сегодня, 20:48)
  • +1
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online

сейчас Глушаков проведет эксперитзу такую же, что десять лет назад его жена била
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#8  Volodia379   (Сегодня, 20:43)
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А может она садо маза и Денис тут не причем! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#7  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 20:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Бедная женщина....

Зря ты думаешь, блессинг, что тебя пожалеют.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты к запретке подойдешь, Помахаешь мне рукой... expressionless
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 20:08)
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  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Бедная женщина....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  brysy  москва (Сегодня, 20:02)
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Болеет за:
«Спартак»
По сему видно, что эта сучка та ещё штучка, раз давал Дениска ей по мордам, значит за дело, плюс тут ещё идёт дело к разбегу, по совету этого Жоркина, она действует таким образом, чтобы поболее отхватить у Глушака нажитого добра, если вдруг дело пойдёт против него, тут ему ещё придётся бабла ей подкинуть за примирение и она вообще будет в шоколаде, так что совет всей футбольной братии, не женитесь сломя голову, потом эту голову придётся положить на плаху.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 20:01)
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скоро сборная Бутырки сможет побороться за выход в РПЛ. а что, и зарплатаная ведомость маленькая будет. и с притоком народа проблем нет.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  Александр Ковалёв   (Сегодня, 19:42)
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Хорошая такая команда в Бутырке собирается...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Глушаков по ходу со сборов не вернётся в Россию ...
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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