Mash: экспертиза МВД выявила, что жену Глушакова избивали

Согласно экспертизе МВД, жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья Глушакова получала побои лёгкой степени в результате избиения, сообщает телеграм-канал Mash.Сообщается, что девушка обращалась в полицию с заявлением, согласно которому её муж распускал руки и грозил убить. На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.Ранее сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, после того как вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.