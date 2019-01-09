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Валерий Климов войдёт в тренерский штаб "Арсенала"

Российский специалист Валерий Климов покинул "Балтику" и войдёт в тренерский штаб тульского "Арсенала".

Напомним, что Климов ранее уже входил в штаб нынешнего тренера туляков Игоря Черевченко, работая с ним в московском "Локомотиве".

Помимо Климова в штаб "Арсенала" могут войти два других бывших тренера "Балтики" — Владислав Тихонов (тренер вратарей) и Андрей Дмитриев (тренер по физподготовке). Все они также работали с Черевченко в "Локомотиве".

"Чемпионат.сом"
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 20:13
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