Валерий Климов войдёт в тренерский штаб "Арсенала"

Российский специалист Валерий Климов покинул "Балтику" и войдёт в тренерский штаб тульского "Арсенала".Напомним, что Климов ранее уже входил в штаб нынешнего тренера туляков Игоря Черевченко, работая с ним в московском "Локомотиве".Помимо Климова в штаб "Арсенала" могут войти два других бывших тренера "Балтики" — Владислав Тихонов (тренер вратарей) и Андрей Дмитриев (тренер по физподготовке). Все они также работали с Черевченко в "Локомотиве".