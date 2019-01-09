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Дмитрий Скопинцев близок к переходу в "Зенит"

"Зенит" близок к завершению сделки по трансферу 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, сообщает "Спорт день за днем".

О подписании контракта со Скопинцевым могут объявить до отъезда команды на первый сбор в Катар 15 января.

Контракт Скопинцева с "Ростовом"рассчитан до 2023 года.
Теги: Скопинцев Зенит Ростов Трансферы
Сегодня, 20:21
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(4)
#19  10w1964  советский союз (Сегодня, 21:46)
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online

как думаете какое место займет ростов???
Регистрация: 20.01.2011 [жалоба]
#18  utekay  Россия (Сегодня, 21:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
у свиней в ихнем колхозе большой переполох, а они тут пятаки свои сопливые отирают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#17  yuri  спб (Сегодня, 21:35)
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online

Цитата: FCSM78
Очередная загубленная душа у бомжей .

Кузяев Ерохин Нобоа и сам великий Дзюбиньо, не говоря про арестанта ни слова, чем может похвастать Спартачок?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  Egorysche   (Сегодня, 21:30)
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примеры того как надо молодым бежать от голубеньких и становиться топами в лице ахметова и облякова видимо ничему не учат
как же символично что в голосовании на лучшего молодого игрока скопинцев расположился как раз после этих двух футболистов
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#15  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 21:25)
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Болеет за:
«Спартак»
на лавку к Набиулину


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Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#14  Frankenstein   (Сегодня, 21:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
В шпартальке07. Покупка своего же проданного воспитанника за бОльшую сумму

ну и осел ты))Спартак его для этого и отдавал чтобы в случае чего можно было назад вернуть,поэтому и прописали пункт выкупа соответствующий,а вы и дальше без трансферов сидите ,убогая и нищая конюшня,классно вас Авен отчленил))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Был пацан и нет пацана... Ничему куча примеров не учит... Очередная погоня за баблом на скамейку запасных...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#12  Ниндзя   (Сегодня, 21:11)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
очередные бездарные траты средств

В шпартальке07. Покупка своего же проданного воспитанника за бОльшую сумму smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:09)
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Цитата: Volodia379
Загубят парня

не он первый и не он последний..
ещё примерно десяток лет этих охамевших бомжей придётся потерпеть.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 21:08)
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Болеет за:
«Спартак»
очередные бездарные траты средств налогоплательщиков
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  FCSM78  Khimki (Сегодня, 21:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очередная загубленная душа у бомжей .
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
#8  alx64   (Сегодня, 21:01)
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следующий дебел вроде новосельца!!!!!!!!очередной мразь который погнался за длиным рублем а не за игрой в футбол!!!!!!!!зенит превращяет нормальных игроков молодых в гавно 3 сорта!!!!!!!!!ура товарищи ура!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Второй Заход в Зенит. ну что же поглядим. хуже набиулина играть будет трудно


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:44)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому и говорит Карпин что " ...я не очень довольный " (после поздравления с Рождеством). Знает что растащат Ростов, Гулиев уже в Спартаке. теперь вот Скопинцев. Кто следующий?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  Kostik   (Сегодня, 20:42)
  • -2
  •  (4)

Можно ещё четверых свободных агентов взять со см с таким раскладом
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 20:40)
  • +1
  •  (15)

Загубят парня а жаль!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Magmus  Домодедово (Сегодня, 20:37)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
вот лучше бы наши его купили, а не бразила этого непонятного...


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#2  Киклоп  Россия (Сегодня, 20:32)
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Новосельцев №2
Ослабляют конкурента)))


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#1  filin89  Коми Африка (Сегодня, 20:32)
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Прощай Скопинцев...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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