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Агент Куэвы: "Краснодар" не стремится отдать Кристиана в аренду, предложений нет

Фернандо Рада, агент полузащитник "Краснодара" Кристиана Куэвы, оценил вероятность ухода футболиста из российского клуба в зимнее трансферное окно, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Индепендьенте".

"Нет никаких предметных разговоров по поводу ухода Куэвы. И "Краснодар" не стремится отдавать его в аренду. Информация об интересе "Индепендьенте"? Интерес есть со стороны множества клубов, но конкретных предложений на сегодня нет", - цитирует Раду "Чемпионат.сом".
Теги: Куэва Краснодар
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