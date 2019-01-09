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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Руслан Пименов: уход Паредеса для "Зенита" потерей не станет - клуб подтянет других игроков, не менее качественных
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о трансферных новостях в отечественном футболе.
-«Спартак» за последние дни распрощался с рядом игроков, в числе которых Александр Самедов, Роман Еременко, Ивелин Попов. Что думаете по этому поводу?
- Самедов? Знаю хорошо Александра. Думаю, что это взвешенное, обоюдное решение. Какой смысл еще полгода сидеть в запасе в таком формате? Проще, наверное, найти себе новую команду, поиграть, если еще есть силы. Мотивация у Александра всегда была, думаю, что и сейчас остается. Такой игрок любой команде Премьер-лиги очень пригодится. Что касается Еременко, то тут, с одной стороны, можно сказать, что новое руководство решает по-новому, а его приглашало старое. Хотя игрок это очень интересный, с нестандартным мышлением на поле. В тех матчах, в которых он выступил за «Спартак», мне понравилась его игра. Попов? Тут сложно что-то сказать. Не очень за ним следил. Знаю только, что это большой трудяга, но видно пришло время что-то поменять.
- Другие игроки «Спартака» - Джано и Артем Тимофеев — уходят в аренду в «Крылья Советов». Есть шанс вернуться обратно и заиграть?
- Раз на раз здесь не приходится. Если Джано выдаст суперконцовку сезона, то почему он не будет играть в «Спартаке»? То же самое касается молодого парня Тимофеева. Надо сейчас играть ему, а не сидеть в запасе — тогда он обретет больше уверенности и вернется в «Спартак» сформировавшимся игроком.
- Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в лондонский «Челси». Сумеет ли футболист адаптироваться в АПЛ, и будет ли его уход потерей для лидера чемпионата России?
- Думаю, что уровень мастерства позволит ему выступать за «Челси». Потому что в «Зените» он играл достаточно сильно, но в некоторых матчах у него не было мотивации. Видимо, из-за того что (будем так говорить) это чемпионат России. В Англии, давайте скажем откровенно, уровень чемпионата сильнее, чем у нас. Так что сейчас у Паредеса будет шаг вперед. В то же время его уход потерей для «Зенита» стать не должен. Клуб подтянет других игроков, не менее качественных. Я в этом уверен.
- Братья Алексей и Василий Березуцие пополнили тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском «Витессе»...
- Очень интересно будет посмотреть на Алексея и Василия в новом качестве. Прекрасно, что они остаются в футболе. Стартом их тренерской карьеры будет европейский клуб — можно только порадоваться за них обоих. И, конечно, надо сказать спасибо Слуцкому.
Все здесь зависит сейчас от ребят. Сейчас они посмотрят изнутри европейский футбол — это большой задел в тренерской карьере.
-«Спартак» за последние дни распрощался с рядом игроков, в числе которых Александр Самедов, Роман Еременко, Ивелин Попов. Что думаете по этому поводу?
- Самедов? Знаю хорошо Александра. Думаю, что это взвешенное, обоюдное решение. Какой смысл еще полгода сидеть в запасе в таком формате? Проще, наверное, найти себе новую команду, поиграть, если еще есть силы. Мотивация у Александра всегда была, думаю, что и сейчас остается. Такой игрок любой команде Премьер-лиги очень пригодится. Что касается Еременко, то тут, с одной стороны, можно сказать, что новое руководство решает по-новому, а его приглашало старое. Хотя игрок это очень интересный, с нестандартным мышлением на поле. В тех матчах, в которых он выступил за «Спартак», мне понравилась его игра. Попов? Тут сложно что-то сказать. Не очень за ним следил. Знаю только, что это большой трудяга, но видно пришло время что-то поменять.
- Другие игроки «Спартака» - Джано и Артем Тимофеев — уходят в аренду в «Крылья Советов». Есть шанс вернуться обратно и заиграть?
- Раз на раз здесь не приходится. Если Джано выдаст суперконцовку сезона, то почему он не будет играть в «Спартаке»? То же самое касается молодого парня Тимофеева. Надо сейчас играть ему, а не сидеть в запасе — тогда он обретет больше уверенности и вернется в «Спартак» сформировавшимся игроком.
- Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в лондонский «Челси». Сумеет ли футболист адаптироваться в АПЛ, и будет ли его уход потерей для лидера чемпионата России?
- Думаю, что уровень мастерства позволит ему выступать за «Челси». Потому что в «Зените» он играл достаточно сильно, но в некоторых матчах у него не было мотивации. Видимо, из-за того что (будем так говорить) это чемпионат России. В Англии, давайте скажем откровенно, уровень чемпионата сильнее, чем у нас. Так что сейчас у Паредеса будет шаг вперед. В то же время его уход потерей для «Зенита» стать не должен. Клуб подтянет других игроков, не менее качественных. Я в этом уверен.
- Братья Алексей и Василий Березуцие пополнили тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском «Витессе»...
- Очень интересно будет посмотреть на Алексея и Василия в новом качестве. Прекрасно, что они остаются в футболе. Стартом их тренерской карьеры будет европейский клуб — можно только порадоваться за них обоих. И, конечно, надо сказать спасибо Слуцкому.
Все здесь зависит сейчас от ребят. Сейчас они посмотрят изнутри европейский футбол — это большой задел в тренерской карьере.
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