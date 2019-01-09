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Рашид Рахимов: нам приятно, что игроками "Ахмата" интересуются такие клубы, как "Спортинг"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Идрисса Думбия близок к переходу в лиссабонский "Спортинг".

"Нам приятно, что игроками "Ахмата" интересуется такие клубы, как "Спортинг". Давайте подождем, что будет дальше с Думбией. Португальцы пишут про сумму трансфера 2 миллиона евро? Сейчас писать можно что угодно. Подобные разговоры есть по многим игрокам, но я думаю, что надо подождать. Когда будет что-то конкретное, тогда можно будет говорить об этом. Если есть такая возможность, то мы не имеем права препятствовать игроку переходить в такой клуб, как "Спортинг". Это плюс для клуба и для футболиста.

Он нам нужен, но любой игрок, который может заинтересовать клуб такого уровня, естественно, хочет там поиграть. Наверное, они к нам приходят, чтобы проявить себя и идти дальше. С одной стороны, очень рады, с другой стороны, понятно, что уходит игрок, который нам нужен. Значит будем искать другого, но в таких ситуациях сложно запрещать игроку. Мы рады, что есть такой интерес к нашему футболисту", - цитирует Рахимова Sport24.
Теги: Спортинг Рахимов Ахмат
Вчера, 22:13
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