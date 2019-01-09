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Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа

Экс-футболист "Спартака" Александр Самедов провёл 9 января автограф-сессию в фан-магазине красно-белых и поделился впечатлениями от мероприятия.

На автограф-сессию пришли несколько десятков болельщиков "Спартака".

"Я не ожидал такого количества народа. Немножечко обалдел. Не знаю, поставил ли рекорд. У других ребят надо спросить. Всё позитивно, все благодарили. Я тоже очень благодарен, что все пришли. Всё здорово", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".

Напомним, ранее директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что Самедов близок к переходу в самарский клуб.

Теги: Самедов Спартак
Вчера, 23:30
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:11)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
С любым айзером бы на рынке сфотались, эффект тот-же, да и стоять долго не нужно.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Вчера, 23:33)
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
сколько дураков в стране...
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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