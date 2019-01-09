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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Селюк: будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал многочисленные расторжения контрактов с футболистами в московском "Спартаке".
В том числе красно-белые расторгли соглашения с Романом Еременко и Александром Самедовым.
"Я об этом говорил и год назад, и полгода назад, и до подписания Еременко. Там надо очищать, а не переподписывать тех, кто бродячие актеры. Это касается не только "Спартака", но и "Локомотива", "Зенита". Сейчас много клубов, где собраны футболисты не соответствующие классу. Клубы, которые делают якобы супертрансферы, потом от этих футболистов не могут избавиться. Еще ко всему им приходится выплачивать определенные компенсации. Так если это супертрансферы, то их должны забирать с руками и ногами.
Где те агенты и те директора, кто их приводил? Почему не сказать тому же агенту, который приводит такого игрока, чтобы тот продал его хотя бы за половину суммы. Поверьте мне, тогда никто не уйдет.
Для "Спартака" эта чистка супер. Будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов. Во многих клубах берут ради того, чтобы просто брать и тратить деньги", - цитирует Селюка Sport24.
В том числе красно-белые расторгли соглашения с Романом Еременко и Александром Самедовым.
"Я об этом говорил и год назад, и полгода назад, и до подписания Еременко. Там надо очищать, а не переподписывать тех, кто бродячие актеры. Это касается не только "Спартака", но и "Локомотива", "Зенита". Сейчас много клубов, где собраны футболисты не соответствующие классу. Клубы, которые делают якобы супертрансферы, потом от этих футболистов не могут избавиться. Еще ко всему им приходится выплачивать определенные компенсации. Так если это супертрансферы, то их должны забирать с руками и ногами.
Где те агенты и те директора, кто их приводил? Почему не сказать тому же агенту, который приводит такого игрока, чтобы тот продал его хотя бы за половину суммы. Поверьте мне, тогда никто не уйдет.
Для "Спартака" эта чистка супер. Будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов. Во многих клубах берут ради того, чтобы просто брать и тратить деньги", - цитирует Селюка Sport24.
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