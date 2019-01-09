Новости партнеров

Дмитрий Селюк: будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал многочисленные расторжения контрактов с футболистами в московском "Спартаке".

В том числе красно-белые расторгли соглашения с Романом Еременко и Александром Самедовым.

"Я об этом говорил и год назад, и полгода назад, и до подписания Еременко. Там надо очищать, а не переподписывать тех, кто бродячие актеры. Это касается не только "Спартака", но и "Локомотива", "Зенита". Сейчас много клубов, где собраны футболисты не соответствующие классу. Клубы, которые делают якобы супертрансферы, потом от этих футболистов не могут избавиться. Еще ко всему им приходится выплачивать определенные компенсации. Так если это супертрансферы, то их должны забирать с руками и ногами.

Где те агенты и те директора, кто их приводил? Почему не сказать тому же агенту, который приводит такого игрока, чтобы тот продал его хотя бы за половину суммы. Поверьте мне, тогда никто не уйдет.

Для "Спартака" эта чистка супер. Будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов. Во многих клубах берут ради того, чтобы просто брать и тратить деньги", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Спартак
Вчера, 23:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:06)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Клубы, которые делают якобы супертрансферы, потом от этих футболистов не могут избавиться.

В России был пока только один супер-трансфер - покупка Халка.
Больше сверх дорогих покупок не было, т.ч. нашим клубам не стоит переживать об якобы супертрансферах.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:53)
  • +1
  •  (1)

Как можно называть ....людей ...ФУТБОЛИСТОВ...которые принесли очень многое в своё время для футбола....балластом... гораздо больше для футбола и для зрителей чем этот знаток и пользователь бабла от футбола....ИДИОТ ....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:44)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Главное потом никому не купить балласт, предлагаемый Селюком
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.