Федор Кудряшов может покинуть "Рубин" зимой

Защитник казанского "Рубина" Фёдор Кудряшов, скорее всего, зимой уйдет из клуба.Причиной возможного ухода 31-летнего российского футболиста является его высокая зарплата.Действующий контракт Кудряшова с казанским "Рубином" рассчитан до 30 июня 2019 года. Ранее появилась информация, что защитника казанцев в январе может приобрести "Краснодар".