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Федор Кудряшов может покинуть "Рубин" зимой

Защитник казанского "Рубина" Фёдор Кудряшов, скорее всего, зимой уйдет из клуба.

Причиной возможного ухода 31-летнего российского футболиста является его высокая зарплата.

Действующий контракт Кудряшова с казанским "Рубином" рассчитан до 30 июня 2019 года. Ранее появилась информация, что защитника казанцев в январе может приобрести "Краснодар".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кудряшов Рубин
Сегодня, 01:20
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