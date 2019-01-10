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ЦСКА объявил о продолжении сотрудничества с Абелем Эрнандесом

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит выступать за армейскую команду.

"Руководству армейского клуба удалось достичь соглашения с игроком и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества", — говорится в сообщении.

28-летний футболист перешел в ЦСКА из "Халл Сити" прошлым летом, подписав контракт на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы контракт можно разорвать или пересмотреть условия. Эрнандес из-за повреждения пропустил почти всю осеннюю часть, сыграв лишь в восьми матчах РПЛ, в которых забил два мяча.


Теги: ЦСКА Эрнандес
Сегодня, 11:53
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 12:02)
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Болеет за:
ЦСКА
что ж, полечится за наш счет
а вообще, хороший нап и играл бы в норм чемпе, если б не ломался так


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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