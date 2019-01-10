"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"

"Чертаново" и "Крылья Советов" достигли договорённости о переходе полузащитника Антона Зиньковского.В составе "Чертаново" Зиньковский провёл 104 официальных матча, забил 37 мячей и сделал 26 передач – он лучший бомбардир в истории клуба."Ввиду отсутствия генерального партнёра, ФК "Чертаново" не может конкурировать с клубами РПЛ, прежде всего в гонке зарплат. При этом деньги, вырученные в результате трансфера, пойдут на покрытие расходов, связанных с выступлением в Олимп-Первенстве ФНЛ (зарплаты, переезды, стадион и прочее)", — говорится на странице "Чертаново" в социальной сети "ВКонтакте".После 16 туров "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.