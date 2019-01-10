Новости партнеров

Спартаковцы Роман Зобнин и Павел Маслов тренируются с ограничениями

Футболисты "Спартака" Роман Зобнин и Павел Маслов тренируются не в общей группе.

Половину тренировки они провели вместе с командой, но после начала тактических упражнений ушли на пробежку вокруг поля.

Зобнин полноценно не тренируется из-за того, что тренерский штаб бережет его после перенесенной футболистом операции.

"СЭ"
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 12:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.