Спартаковцы Роман Зобнин и Павел Маслов тренируются с ограничениями

Футболисты "Спартака" Роман Зобнин и Павел Маслов тренируются не в общей группе.Половину тренировки они провели вместе с командой, но после начала тактических упражнений ушли на пробежку вокруг поля.Зобнин полноценно не тренируется из-за того, что тренерский штаб бережет его после перенесенной футболистом операции.