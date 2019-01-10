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Источник: Федор Кудряшов перейдет в "Краснодар"

"Чемпионат" сообщает, что защитник "Рубина» Федор Кудряшов очень близок к переходу в "Краснодар".

Стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии. "Рубин" готов расстаться с Кудряшовым из-за его высокой зарплаты.

31-летний футболист выступает за казанский клуб с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей в РПЛ.
Теги: Кудряшов Краснодар Рубин
Сегодня, 13:50
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