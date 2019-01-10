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Источник: Федун и Алекперов изменили схему владения "Спартаком"

Собственники АО "ФК "Спартак-Москва" поменяли структуру владения футбольным клубом.

По данным "Интерфакса", в декабре у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющие почти 70 процентами "Спартака". Оба находятся в российской юрисдикции - это ООО "Спорт-Холдинг" с 47,44 процента в капитале и АО "Капитальные активы", у которого 22 процента.

До сих пор владельцем 70 процентов "Спартака" значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56 процента футбольного клуба - у гражданина РФ. "Спорт-Холдинг" и "Капитальные активы" подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну почти в равных долях - с небольшим перевесом в пользу главы "ЛУКОЙЛа".

Нынешним владельцам "Спартак" принадлежит уже 15 лет: в 2003-2004 гг. клуб был приобретен у Андрея Червиченко, по данным Forbes, за 70-90 миллионов долларов.
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 14:34
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#9  Quincy   (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давно пора!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#8  mah  IBIZA (Сегодня, 16:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
"Народный клуб " --- я епу и горько плачу ,окуеть характеристика - ---продали тот профсоюзный Спартак --все нету больше легенды --есть барыжный мешок ..

Ты что, только родился или проснулся? В стране уже 30 лет капитализм. А какой народной собственности может идти речь? Запомни истину, которою 10 лет Чубайс вдавливал гражданам: "Только хозяин - собственник может эффективно распоряжаться собственностью".


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:35)
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Болеет за:
«Динамо» М
"Народный клуб " --- я епу и горько плачу ,окуеть характеристика - ---продали тот профсоюзный Спартак --все нету больше легенды --есть барыжный мешок ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
А вот Зенит исключительно бюджет !!!

во-первых, это вранье. Во-вторых, узнай кому принадлежит спонсирующий вас банк "Открытие". После этого попробуй еще раз порассуждать о бюджетных деньгах в футболе.


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Как из таких дураков как мы получается такой великий народ как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#5  Makc33   (Сегодня, 16:31)
  • -4
  •  (4)

Цитата: Карабас-Барабас
что то не видно тех кто писал про зенит, который забирает деньги у пенсионеров)))
Британские Виргинские острова - это уход от налогов - офшор ))

Зенит забирает деньги у пенсионеров !!!Доволен? А уход от налогов это их дело,клуб частный .И кстати эта инфа далеко не новая вся информация по регистрации на островах есть в общем доступе ,там юридически все чисто ,неужелы ты думаешь там юристы глупые сидят? Клуб частный и как хочет так и крутится ,если были бы проблемы с законом давно бы нахлобучили. А вот Зенит исключительно бюджет !!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Карабас-Барабас   (Сегодня, 16:06)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
что то не видно тех кто писал про зенит, который забирает деньги у пенсионеров)))
Британские Виргинские острова - это уход от налогов - офшор ))
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 15:20)
  • +5
  •  (9)

Конкретно видно островные королевские крысы, наших крыс у себя там кидают, раз они снова в родное гнездо сползаются со всем наворованным)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: томас.
На спартаковских форумах пишут, что Федуна вообще сильно подвинули.

Исходя из этих долей, эффективная доля владения Алекперова в "Спартаке" через "Спорт-Холдинг" и "Капитальные активы" (с учетом фонда "Наше будущее") - порядка 36,7%, Федуна - 32,7%. Финальное распределение долей в "Спартаке" зависит от того, кто является владельцем оставшихся 30,56% (его имени в "СПАРКе" нет).(с)

https://www.sport-interfax.ru/645574


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Как из таких дураков как мы получается такой великий народ как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:44)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
по данным Forbes, за 70-90 миллионов долларов.
______________________
А давно у нас форбс стал таким неконкретным?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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