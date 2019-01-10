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Аяз Гулиев: выступать за первую команду "Спартака" - моя мечта

Хавбек "Спартака" Аяз Гулиев поделился мнением о своем возвращении в родную команду.

"Речь о возвращении пошла давно, но конкретики поначалу не было, и я старался о "Спартаке" не думать, ведь впереди оставалось еще много матчей. А вот когда первая часть сезона завершилась и мои представители подтвердили, что интерес есть, то я сразу ответил согласием. Ведь я вырос в "Спартаке" и всегда мечтал попасть в первую команду. Поэтому сейчас очень рад.

Когда ушел в "Ростов", держал в уме возвращение сюда, потому что мечта есть мечта. С другой стороны, я понимал, что такие мысли могут мне помешать развиваться. Поэтому старался концентрироваться на "Ростове" и проявлять себя там. Донскому клубу благодарен: в нем я набрался опыта в Премьер-Лиге и именно в качестве игрока "Ростова" понравился осенью "Спартаку", - цитирует Гулиева пресс-служба красно-белых.
Теги: Гулиев Ростов Спартак
Сегодня, 15:49
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(1)
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:58)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Клоун

Да, ты такой, причем злобный и бездарный smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 16:46)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь от слов к делу!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
in your DREEEEEEEEEEEEEAMS!))))


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  Bolo Yeung   (Сегодня, 16:09)
  • +3
  •  (11)

Цитата: Lols
Клоун

первая ослиная шкура
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (13)

Цитата: Lols
Клоун joy joy joy

заметно, но спасибо, что предупредил


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 15:50)
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Клоун joy joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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