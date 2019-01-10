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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном возвращении Зинченко в "Уфу"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг информацию, согласно которой полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в зимнее трансферное окно перейдет в уфимский клуб.
Также Газизов прокомментировал дебютный гол футболиста за английский клуб. Зинченко отличился в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против "Бертон Альбион" (9:0).
При этом функционер отметил, что к прогрессу Зинченко приложило руку много людей.
"Мы очень рады за Сашу, он забил великолепный гол! Следим за его выступлениями и надеемся, что его развитие будет только продолжаться. Его уровень уже намного выше "Уфы", поэтому мы не рассматриваем и не рассматривали варианта с его арендой. Мы можем облизываться, конечно, но мы находимся там, где находимся. К тому же, насколько мне известно, у него и без нас много предложений.
Не скажу, что именно мы воспитали его. Мы были одним из этапов его развития и рады, что этот этап был для него успешным. Руку к его прогрессу приложило много людей: родители, отличные агенты, академия "Шахтера". Саша должен всем сказать спасибо.
Мы поздравили его и всегда стараемся поддерживать связь. Он любим нашим клубом и болельщиками. Мы считаем его своим и держим за него кулаки. Желаем, чтобы с каждым днем его карьера становилась ярче", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Также Газизов прокомментировал дебютный гол футболиста за английский клуб. Зинченко отличился в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против "Бертон Альбион" (9:0).
При этом функционер отметил, что к прогрессу Зинченко приложило руку много людей.
"Мы очень рады за Сашу, он забил великолепный гол! Следим за его выступлениями и надеемся, что его развитие будет только продолжаться. Его уровень уже намного выше "Уфы", поэтому мы не рассматриваем и не рассматривали варианта с его арендой. Мы можем облизываться, конечно, но мы находимся там, где находимся. К тому же, насколько мне известно, у него и без нас много предложений.
Не скажу, что именно мы воспитали его. Мы были одним из этапов его развития и рады, что этот этап был для него успешным. Руку к его прогрессу приложило много людей: родители, отличные агенты, академия "Шахтера". Саша должен всем сказать спасибо.
Мы поздравили его и всегда стараемся поддерживать связь. Он любим нашим клубом и болельщиками. Мы считаем его своим и держим за него кулаки. Желаем, чтобы с каждым днем его карьера становилась ярче", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
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