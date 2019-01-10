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Александр Зинченко может вернуться в "Уфу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может перейти в один из российских клубов.

Журналист издания Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла сообщил, что украинский футболист может вернуться в "Уфу" на правах аренды.

Зинченко стал игроком "Манчестер Сити" летом 2016 года, куда он перешел из "Уфы" за €2 млн.

В текущем сезоне футболист провел три матча в чемпионате Англии, в которых отметился результативной передачей. Вчера футболист забил свой первый мяч за манчестерский клуб. 22-летний игрок записал на свой счет гол на 37-й минуте стартового матча полуфинала Кубка английской лиги с "Бертон Альбион" (9:0).

"Газета.ру"
Теги: Зинченко Уфа Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 16:50
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#1  Egorysche   (Сегодня, 16:55)
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когда президент ФК Уфа говорил, что для него образец подражания модель ЦСКА, то я не думал что до такой степени
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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