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"Никто не играет лучше нас," - Никола Влашич дал большое интервью

Полузащитник московского ЦСКА, приехавший в РПЛ этим летом и вернувший уверенность в том, что Евгений Гинер гений, рассказал много интересного. Rusfootball.info выбрал для вас главное из интервью Slobodna Dalmacija.

"Никто не играет лучше нас," - Никола Влашич дал большое интервью
















Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Eurosport // Soccer // РИА Новости // readevetron // goal.com // sportbox.ru // gerkpic.pw
Теги: Влашич ЦСКА сборная Хорватии Спартак Эвертон
Сегодня, 17:47
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3
(2)
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:10)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
проблемы с субардинацией у мальчика, тебя хозяева уничтожат


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Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Мне нравятся игроки с таким настроем как заглавие статьи. Самое хорошее, что они это чувствуют и так же играют!
Хорошая молодёжка в ЦСКА подобралась.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 18:26)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
красава
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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