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Андрей Тихонов: с минским "Динамо" договориться не удалось

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов подтвердил, что вел переговоры с минским "Динамо", но они, по его словам, ни к чему не привели.

"Мы действительно встречались, но в итоге нам не удалось договориться", - цитирует Тихонова "Чемпионат.сом".
Теги: Тихонов Динамо Крылья Советов
Сегодня, 18:48
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