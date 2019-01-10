"Рубин" расторг контракт с Кудряшовым

«Рубин» и Фёдор Кудряшов расторгли контракт по соглашению сторон?



Фёдор Кудряшов пришел в «Рубин» в июле 2017 года и провёл за нашу команду 38 матчей.



«Рубин» благодарит Фёдора за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!?? pic.twitter.com/v7WVnbzvG1 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 10, 2019

Пресс-служба казанского "Рубина" объявила о расторжении контракта с защитником Фёдором Кудряшовым по обоюдному согласию сторон."ФК "Рубин" благодарит Фёдора за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.