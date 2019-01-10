Новости партнеров

"Рубин" расторг контракт с Кудряшовым

Пресс-служба казанского "Рубина" объявила о расторжении контракта с защитником Фёдором Кудряшовым по обоюдному согласию сторон.

"ФК "Рубин" благодарит Фёдора за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

Теги: Рубин Кудряшов
Сегодня, 19:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 20:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пол Ростова уходило в Рубин к Бердыеву а бабки у клуба закончились сразу начинают разбегаться. А как же поддержать тренера???? Который слепил с многих футболистов, которые нахер никому не нужны были.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 19:52)
  • -3
  •  (5)

Цитата: fc zenit spb-Russia
Свободный агент.

Гинер уже с армейским биноклем сидит
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:45)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Игрок сборной. Свободный агент. Налетаем. laughing
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#1  SpaRk  Люберцы (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сильно вырос у Бердыева. А вот сможет ли держать уровень у другого тренера? smirk
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.