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Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы РФС

Генеральный директор "Газпром нефти", председатель совета директоров петербургского ФК "Зенит" Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы Российского футбольного союза (РФС) за три дня до окончания приема заявок.

Представитель функционера подтвердил, что он отправил в РФС письменное согласие баллотироваться на пост главы федерации.

Прием заявок завершится 13 января, за 40 календарных дней до начала отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля.

"ТАСС"
Теги: Дюков Зенит
Сегодня, 19:43
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#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Карачун вам хрюны smile


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Зенит берет под полный контроль РФС

пора порядок наводить...кто если не мы

Цитата: dobr25
демократические выборы

а то...демократия она такая


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 19:59)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
демократические выборы


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Кир Мяс   (Сегодня, 19:52)
  • +1
  •  (5)

Зенит берет под полный контроль РФС
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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