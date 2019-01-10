Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы РФС

Генеральный директор "Газпром нефти", председатель совета директоров петербургского ФК "Зенит" Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы Российского футбольного союза (РФС) за три дня до окончания приема заявок.Представитель функционера подтвердил, что он отправил в РФС письменное согласие баллотироваться на пост главы федерации.Прием заявок завершится 13 января, за 40 календарных дней до начала отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля.