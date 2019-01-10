Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы РФС

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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20:02
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
19:14
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
17:37
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (7)
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (7)
17:28
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
17:02
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (22)
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (22)
16:33
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити" (1)
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити" (1)
14:21
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (6)
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (6)
13:52
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (4)
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (4)
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
11:33
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы РФС
Генеральный директор "Газпром нефти", председатель совета директоров петербургского ФК "Зенит" Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы Российского футбольного союза (РФС) за три дня до окончания приема заявок.
Представитель функционера подтвердил, что он отправил в РФС письменное согласие баллотироваться на пост главы федерации.
Прием заявок завершится 13 января, за 40 календарных дней до начала отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля.
"ТАСС"
Представитель функционера подтвердил, что он отправил в РФС письменное согласие баллотироваться на пост главы федерации.
Прием заявок завершится 13 января, за 40 календарных дней до начала отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля.
"ТАСС"
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