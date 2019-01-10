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Евгений Ловчев - о жене Глушакова: так мы и поверили мадам в соболиной шубе

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал бракоразводный процесс полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и его супруги Дарьи, а также оценил перспективы хавбека в команде.

"Я тоже развёлся несколько раз. Ну и что, об этом надо говорить? Если Глушаков будет хорошо играть, то будет выходить на поле вместе с Гулиевым, который выше него на поле располагается. Вопросов здесь нет никаких. А одна мадам ходит в соболиной шубе и говорит, как её обокрали. Так мы ей и поверили", - цитирует Ловчева телеканал "Матч-Премьер".
Теги: Ловчев Глушаков Спартак
Сегодня, 22:00
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(4)
#7  karfagen  Dresden (Сегодня, 22:46)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ловчев, выслуживаться в твои года несерьезно


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#6  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 22:38)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
От ишак рождаться только ишак (с)

обычно рождается камдомс smile


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Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#5  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 22:30)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дядя Женя!!! Ну куда Вы то лезете??? Пусть этим занимаются люди, которые только и знают чтобы всё из личной жизни выносить на всеобщее обозрение (ИНТЕРНЕТ). Какое же сейчас глупое поколение людей растёт ( Я не о Всех конечно, но), то и гляди превратимся в тупоголовых Америкосов и им подобных
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#4  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:20)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Баба - действительно в шубе.

Ловчев - по шею в желтой прессе. То красный клоун, то белый.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#3  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 22:13)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Steed
Саня Бубнов и тот за голову взялся. Лишь Ловчев всё дуреет. Рейнгольд вне конкурса smile

От ишак рождаться только ишак (с) Алишер Навои
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#2  Steed   (Сегодня, 22:03)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Саня Бубнов и тот за голову взялся. Лишь Ловчев всё дуреет. Рейнгольд вне конкурса smile
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  Киклоп  Россия (Сегодня, 22:03)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь понятно кого ганд8н в бане шпилил!)))


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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