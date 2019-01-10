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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
17:37
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Евгений Ловчев - о жене Глушакова: так мы и поверили мадам в соболиной шубе
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал бракоразводный процесс полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и его супруги Дарьи, а также оценил перспективы хавбека в команде.
"Я тоже развёлся несколько раз. Ну и что, об этом надо говорить? Если Глушаков будет хорошо играть, то будет выходить на поле вместе с Гулиевым, который выше него на поле располагается. Вопросов здесь нет никаких. А одна мадам ходит в соболиной шубе и говорит, как её обокрали. Так мы ей и поверили", - цитирует Ловчева телеканал "Матч-Премьер".
"Я тоже развёлся несколько раз. Ну и что, об этом надо говорить? Если Глушаков будет хорошо играть, то будет выходить на поле вместе с Гулиевым, который выше него на поле располагается. Вопросов здесь нет никаких. А одна мадам ходит в соболиной шубе и говорит, как её обокрали. Так мы ей и поверили", - цитирует Ловчева телеканал "Матч-Премьер".
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