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Агент: Вагнер Лав бы с огромным удовольствием вернулся в ЦСКА

Агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лав Эвандро Феррейра подтвердил информацию, что игрок близок к расторжению контракта с турецким клубом.

"Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с "Бешикташем" и стать свободным агентом. Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру.

С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Вагнер Лав ЦСКА
Сегодня, 22:53
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(1)
#4  Lols  Лондон (Сегодня, 23:49)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Было бы здорово. Как же он спратак практически в каждом дерби на кую вертел, было бы неплохо повторить sunglasses
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  Sasha12066   (Сегодня, 23:35)
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online

Пончик, ёба, какими судьбами?


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
#2  Steed   (Сегодня, 23:21)
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Массовый падёж свиноухих троллей на руфу начнётся при возвращении Вагнера в ЦСКА laughing
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  ФК ЦСКА  Москва (Сегодня, 23:18)
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
интересно было бы посмотреть на него..и как наставник для молодёжи пригодился
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
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