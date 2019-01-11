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Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА

Тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА.

Сегодня специалист принял участие в проведении тренировки на сборах в Кампоаморе.

Гранеро пришел в ЦСКА в 2010 году, перед началом нынешнего сезона он объявил об уходе.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 00:13
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