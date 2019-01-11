"Крус Асуль" ведет переговоры о покупке Краневиттера

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского "Крус Асуль".По информации Fox Sports, хавбек является приоритетной трансферной целью для зарубежного клуба. Источник утверждает, что руководство "Крус Асуль" уже ведет переговоры о трансфере аргентинца, который якобы не против покинуть сине-бело-голубых.Напомним, что футболист вошел в состав петербургской команды в 2017 году. До этого он играл за мадридский"Атлетико". В текущем сезоне он провел пять в матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), но не отметился результативными действиями.