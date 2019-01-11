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Геннадий Орлов: получая большую зарплату, Паредес постоянно говорит, где бы хотел играть

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в другой клуб.

— Очень много разговоров о возможном уходе Леандро Паредеса.

— Много, согласен. Меня этот аргентинец вообще удивляет. Я многое повидал в футболе на своем веку, но не могу вспомнить подобного случая, когда игрок, получающий очень высокую зарплату, постоянно говорит о том, где бы он хотел продолжить карьеру, но ни разу не сказал, что хотел бы стать чемпионом страны с "Зенитом". Он хороший, качественный, мастеровитый футболист. Но как можно на него рассчитывать при таком отношении? Он ведь уже подводил своей недисциплинированностью. Зашкаливающее количество карточек! Из-за чего он и пропускал ключевые матчи. А ведь у него неоправданные нарушения.

— То есть, если "Зенит" и потеряет Паредеса зимой, ничем серьезным это для команды не чревато?

— Не думаю. Только надо, разумеется, получив деньги за Лео, кого-то приобрести взамен.

"Спорт день за днем"
Теги: Орлов Паредес Зенит
Сегодня, 02:23
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