Геннадий Орлов: получая большую зарплату, Паредес постоянно говорит, где бы хотел играть

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в другой клуб.— Много, согласен. Меня этот аргентинец вообще удивляет. Я многое повидал в футболе на своем веку, но не могу вспомнить подобного случая, когда игрок, получающий очень высокую зарплату, постоянно говорит о том, где бы он хотел продолжить карьеру, но ни разу не сказал, что хотел бы стать чемпионом страны с "Зенитом". Он хороший, качественный, мастеровитый футболист. Но как можно на него рассчитывать при таком отношении? Он ведь уже подводил своей недисциплинированностью. Зашкаливающее количество карточек! Из-за чего он и пропускал ключевые матчи. А ведь у него неоправданные нарушения.— Не думаю. Только надо, разумеется, получив деньги за Лео, кого-то приобрести взамен.