Шамиль Газизов - о возможном возвращении в "Уфу" Зинченко: мы будем прыгать до потолка от счастья, если это произойдет

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном возвращении в башкирский клуб Александра Зинченко."Честно говоря, я даже не знаю, откуда эти слухи берутся. Мы были бы несказанно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки.Никаких переговоров по его возвращению мы не вели и не ведем, однако если все же такое и случится, то все мы здесь будем прыгать до потолка от счастья", — сказал Газизов.