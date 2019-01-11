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Шамиль Газизов - о возможном возвращении в "Уфу" Зинченко: мы будем прыгать до потолка от счастья, если это произойдет

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном возвращении в башкирский клуб Александра Зинченко.

"Честно говоря, я даже не знаю, откуда эти слухи берутся. Мы были бы несказанно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки.

Никаких переговоров по его возвращению мы не вели и не ведем, однако если все же такое и случится, то все мы здесь будем прыгать до потолка от счастья", — сказал Газизов.

ТАСС
Теги: Уфа Газизов Зинченко
Сегодня, 09:56
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