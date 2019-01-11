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Мурад Мусаев - о трансферах: зимой надо либо переплачивать, либо брать футболистов без игровой практики

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о работе клуба на трансферном рынке этой зимой.

"В зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно. Команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами. Нужно либо переплачивать, либо брать тех, у кого нет игровой практики.

Мы хотели бы, чтобы усиление команды было максимально качественным. Если такой игрок будет, конечно, мы его рассмотрим", — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.
Теги: Мусаев Краснодар
Сегодня, 10:43
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 11:10)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Мусаев-красавчик. Сергей Николаевич явно угадал с этим тренером.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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