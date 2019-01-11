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Владимир Федотов: "Оренбург" может дотянуться до еврокубков

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов выразил мнение, что его команда по итогам текущего сезона способна попасть в еврокубки.

"Надо чётко понимать: дотянуться до еврокубков непросто, но возможно. Но надо отталкиваться от перспектив. Нужно быть готовыми к Европе и мощно стоять на ногах. Иначе игра на два фронта может разорвать команду. Да и инфраструктура должна быть готова к этому.

Прыгнуть выше головы в отдельном сезоне можно. Но что потом? Такие ситуации для многих команд оказывались плачевны. Игра в еврокубках требует баланса во всех отношениях — и спортивном, и инфраструктурном. Все до единой службы клуба должны быть на высочайшем уровне. И состав должен иметь хорошую обойму равноценных футболистов", — цитируют Федотова Известия.

После 17 туров "Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Теги: Оренбург Федотов
Сегодня, 10:45
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