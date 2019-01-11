"Анжи" утвердил нового генерального директора

Махачкалинский "Анжи" утвердил Абсалутдина Агарагимова на должности генерального директора клуба.С начала января Агарагимов занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности - он заменил ушедшего в отставку Олега Флегонтова.Агарагимов работает в "Анжи" с 2000 года.