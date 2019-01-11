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"Анжи" утвердил нового генерального директора

Махачкалинский "Анжи" утвердил Абсалутдина Агарагимова на должности генерального директора клуба.

С начала января Агарагимов занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности - он заменил ушедшего в отставку Олега Флегонтова.

Агарагимов работает в "Анжи" с 2000 года.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 11:46
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#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну этот, наверное, будет работать на ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ, денег то у клуба нет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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