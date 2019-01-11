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Источник: игрок "Рубина" Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч

По информации "Бизнес Online", защитник "Рубина» Игорь Калинин получал самую низкую зарплату в клубе этой осенью.

Летом он расторг контракт с "Краснодаром" с компенсацией, поэтому согласился на 12 тысяч рублей в месяц – чуть выше МРОТ. Он подписал контракт с «Рубином» в сентябре, но дебютировал за команду лишь 24 ноября. В 4 матчах он забил гол и сделал две голевые передачи.

Зимой "Рубин" переподписал с ним контракт и повысил зарплату до 250 тысяч рублей в месяц (3 млн рублей в год).
Теги: Рубин
Сегодня, 11:50
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#5  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 13:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
потому что на большее они не наиграли ))) но особо отличившимся можно платить чуть больше))) 350т в месяц, но не больше)))


Интересная логика. Давай посчитаем.
Количество мужчин в возрасте от 15 до 34 лет по данным росстата = 19 716 000 чел. (на 1.01.2017)

В футбол играет (на любом уровне) каждый четвёртый - около 5 000 000.

Большие зарплаты только в Премьер-лиге и ФНЛ. Россиян в этих двух лигах играет человек 500, не больше.

Таким образом, ты считаешь, что люди, положившие жизнь на то, чтобы стать лучшим, среди 10 000 пытающихся должны зарабатывать всего 350 000 р.?)


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 13:33)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: dekkaktus
потому что на большее они не наиграли ))) но особо отличившимся можно платить чуть больше))) 350т в месяц, но не больше)))

Ты пугаешь москвича!Там 12 даже бомжи не получают!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
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#3  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 12:43)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Animalize,
потому что на большее они не наиграли ))) но особо отличившимся можно платить чуть больше))) 350т в месяц, но не больше)))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 12:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
вот столько и должны получать наши футболисты в месяц, а не в день


А почему именно столько?)


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#1  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 12:17)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
вот столько и должны получать наши футболисты в месяц, а не в день
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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