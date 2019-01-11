Новости партнеров

"Урал" отправился на первый сбор на Кипр

"Урал" вылетел на Кипр, где проведёт тренировочные сборы перед второй частью сезона, сообщила пресс-служба уральцев.

Вместе с командой на сбор отправился Павел Погребняк, который подписал с уральским клубом контракт в августе 2018 года, но ещё не провёл за команду ни одного матча. Полузащитники Роман Емельянов и Илья Жигулёв присоединятся к команде на Кипре на следующей неделе.

Первый сбор уральской команды пройдёт с 11 по 24 января, второй стартует 29 января, а завершится 9 февраля матчем в Кубке ФНЛ. Начало третьего сбора уральцев запланировано на 12 февраля, в этот период екатеринбургский клуб проведёт две контрольные встречи.

После 17 туров подопечные Дмитрия Парфенова с 22 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Теги: Урал
Сегодня, 14:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.