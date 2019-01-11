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Агент Виллаш-Боаша: Шатов и Дзюба могли бы выступать в Англии, Испании, Италии

Португальский агент Карлуш Гонсалвеш, который является представителем Андре Виллаш-Боаша, ранее возглавлявшего "Зенит", рассказал, почему на его родине клубам, в отличие от российских, удаётся зарабатывать деньги на продаже футболистов.

"У нас маленькая страна, в отличие от России. У вас такие возможности, что наши экономики невозможно сравнивать. Португальские футболисты не зарабатывают столько, как могли бы в АПЛ или Серии А, поэтому уезжают. Заметно выше финансирование российских клубов – "Зенита", в какой-то момент "Динамо", "Анжи" и остальных. У вас есть ресурсы для сохранения лучших местных футболистов. Проблема не в уровне российских игроков.

Я много бывал в России и видел их своими глазами. Особенно когда Виллаш-Боаш работал в России. Дело точно не в мастерстве. Просто зачем адаптироваться в другой стране, если у тебя всё благополучно тут. Кто из российских футболистов заработал себе имя в Европе? Игроки сборной, само собой. Лично мне нравятся Шатов и Дзюба. Они могли бы выступать в Англии, Испании, Италии", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Виллаш-Боаш Шатов Дзюба
Сегодня, 15:26
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#13  Blessing  Спб (Сегодня, 17:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Нет той искренности, нет Гуллитов с Ван Бастенами и прочими Круиффами из низов.

Из низов у нас есть целая народная команда, спроси миллионы, они искренне любят её, им и без Гуллитов хорошо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:53)
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online

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Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#11  vertel  латвия (Сегодня, 16:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как же этот господин отстал от жизни? Их, если только в чемпионшип.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:29)
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Болеет за:
«Спартак»
ну в клубах не первой десятки этих стран могли бы и что
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 16:22)
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Времена круто изменились. Если раньше думали о том что в первую очередь футбол . Эта игра для бедных в принципе демократическая. То нынче приперлись свиные дети, футбол потерял очень, много , господа. Нет той искренности, нет Гуллитов с Ван Бастенами и прочими Круиффами из низов. А есть напыщенные морды с деньгами. Кот утрирует, но передает верно суть великой игры.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Городовой  Россия (Сегодня, 16:16)
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Болеет за:
«Зенит»
Особенно вечно больной и играющий только поперек Шатов,который как игрок кончился еще при Луческу.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 16:11)
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а могли бы и не выступать, что они успешно и делают
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:00)
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Цитата: tiki
ну так не зря пишут "за оставленные в вещах вещи ответственности не несем")

В том гардеробе это будет выбито на лбу Артема. Фосфорицирующей краской.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  tiki  Москва (Сегодня, 15:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
потом растерянно ныряет ,прям в перчатке, во внутренний карман.... "А где?

ну так не зря пишут "за оставленные в вещах личные вещи ответственности не несем") smile


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 15:56)
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Цитата: Кристоф
Теплится надежда что шлюба закончит карьеру в зените и останется там же в качестве функционера. Считаю данному персонажу там самое место.

Гардеробщиком, пОльта сторожить. У него это удивительно прибыльно получается.

Прям вижу лицо Миллера, когда он , получив от ухмыляющегося Дзюбы, бохатое пальто, размеренно одев его пред зеркалом, хлопает по груди, потом растерянно ныряет ,прям в перчатке, во внутренний карман.... "А где?..... " И мать-перемать перед зажмурившимся от удовольствия Артемкой, который двигает тихонечко ногой распотрошенный гомонок вождя из достояния, всего пытаясь сбить его вопросом - "А вы бинокль сдали?"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Шатов в АПЛ? Да это стёб. Впрочем, Зюба в АПЛ - это не менее смешно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Кристоф   (Сегодня, 15:39)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Теплится надежда что шлюба закончит карьеру в зените и останется там же в качестве функционера. Считаю данному персонажу там самое место.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:35)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а выступают в бомжатне. и чувсвуют себя отлично, богато, да ещё по банке положили, хороня клуб-кормилец, откуда они одновременно получали смски от газпромбанка


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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